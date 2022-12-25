العالم اليوم - أسواق المنطقة تتراجع.. وأسهم السعودية باللون الأخضر

انتم الان تتابعون خبر أسواق المنطقة تتراجع.. وأسهم السعودية باللون الأخضر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 05:24 مساءً - ارتفعت الأسهم السعودية، الأحد، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، الجمعة، بينما تراجعت معظم البورصات الأخرى في الخليج بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية.

واستقرت أسعار النفط على ارتفاع بنحو ثلاثة دولارات للبرميل، الجمعة، محققة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن قالت موسكو إنها قد تخفض إنتاج الخام ردا على فرض مجموعة السبع سقف سعر لصادرات النفط الروسي.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله الجمعة إن موسكو قد تخفض إنتاجها من النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في أوائل عام 2023 في إطار ردها على سقف السعر لنفطها.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية بنسبة 0.2 بالمئة منهيا جلستين من الخسائر، مدعوما بارتفاع 1.9 بالمئة في سهم رتال للتطوير العمراني وزيادة بنسبة واحد المئة في سهم مصرف الراجحي.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو مرتفعاً 138.50 نقطة ليقفل عند مستوى 18819.37 نقطة.

وقال دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي دي سويس، إن السوق السعودية قد تحافظ على وضع أقوى هذا الأسبوع إذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع.

وأضاف "مع ذلك لا يزال من الممكن أن تشكل تصحيحات الأسعار تهديدا".

وهبطت بورصة عمان 0.2 بالمئة، كما تراجعت بورصة الكويت 0.4 بالمئة في حين ارتفعت بورصة البحرين 0.4 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، تراجع المؤشر القيادي للبورصة المصرية بنسبة 0.7 بالمئة، مواصلا الخسائر من الجلسة السابقة.