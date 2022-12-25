نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة الزراعة السعودية” تكشف خطوات الاستعلام عن دعم مربي المواشي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم مربى المواشى هو دعم مقدم من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ضمن برنامج دعم ريف، يهدف هذا الدعم إلى مساعدة الأسر المنتجة ومساعدة ربات البيوت على العمل على تحسين الثروة الحيوانية، حيث حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مواعيد صرف الدعم لمربي الماشية، حيث يبدأ الصرف في بداية كل شهر ميلادي حتى العاشر من الشهر، نستعرض فى هذا المقال خطوات الاستعلام عن دعم مربي المواشي 1444.

خطوات الاستعلام عن دعم مربي المواشي 1444

يتم الاستعلام عن دعم مربي المواشي باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الرسمي.

ثم انقر فوق الزر “الخدمات الإلكترونية” في القائمة الرئيسية.

انقر فوق الزر خدمة الاستعلام.

سيتم تقديم مجموعة من الخيارات التي يمكنك من خلالها النقر فوق الزر دعم مربي المواشى.

ستنتقل بعد ذلك إلى صفحة تسجيل الدخول.

يتم إدخال اسم المستخدم ورقم السجل المدني الخاصين بك ، وملء جميع البيانات المطلوبة. انقر فوق زر الاستعلام.

شروط التسجيل في دعم مربي المواشي

تقدم المملكة العربية السعودية دعم مربي المواشي للمستوفين للشروط داخل المملكة، وتأتي الشروط على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم عودي الجنسية، وإذا كان غير سعودي، يجب أن يكون لديه بطاقة تنقل.

ويكون مقيمًا إقامة دائمة أثناء التقديم، وفي فترة حصوله على الدعم.

كما يجب ألا يقل عمره عن 21 عامًا، ويكون لديه حساب بنكي ساري المفعول.

يشترط ألا يكون مسجل بأي من مراكز الإيواء أو مسجونًا.

وأن يكون من صغار مربي المواشي.

يكون حاصلًا على البطاقة الصحية.

ألا يكون ملتحقًا بوظيفة بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يجب أن يكون ملتزمًا بالشروط الفنية والشروط الصحية المعتمدة من قبل الوزارة والتي تتعلق بالماشية.

مع ضرورة تقديم طلب تقديم وطلب دعم إلكتروني والمستندات المطلوبة.

طرق التواصل مع وزارة البيئة والمياه والزراعة