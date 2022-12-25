نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد وثيقة التأمين للمركبات الكويت “moi.gov.kw”، وما هي أنواع تأمين السيارات؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد وثيقة التأمين للمركبات الكويت، واحدة من الخطوات المهمة، لمالكي المركبات في الكويت، حيث يعد تأمين المركبات في الكويت، هو أولى خطوات تجديد دفتر السيارة، فبعد الانتهاء من تأمين السيارة، يمكن للمالك أن يقوم بعرض سيارته على الفحص الفني، ثم البدء في استكمال خطوات تجديد دفتر المرور الخاص بالسيارة نفسها، فإذا كنت تتساءل “ماذا يعني تأمين السيارة؟” يمكن القول بأنه حماية رسمية لسيارتك، وذلك في حالات حوادث السير والطرق، أو إذا لحق بالسيارة أية أضرار، مثل الاحتراق أو التخريب أو حتى عند سرقة السيارة.

أنواع تأمين السيارات في الكويت

يمكنك القيام بإجراء تأمين السيارات في الكويت، وذلك بشكل إلكتروني تام، وفي حال انتهائها يمكنك تجديد وثيقة التأمين للمركبات الكويت، عن طريق زيارة المواقع الرسمية لشركات التأمين الكويتية، المعترف بها رسميًا من الحكومة الكويتية، والتعرف على كافة الخدمات المقدمة من خلالها، ثم اختار الشركة المناسبة لك.

وفي سياق متصل، يمكن لمالكي السيارات، أن يخضعوا لأحد نظامي تأمين على المركبات بالكويت، والنوع الأول من التأمين، هو تأمين شامل يتم إلزام مالك المركبة، بالاشتراك به بالاختيار، ويستهدف هذا النوع من التأمين، التعامل مع السيارة، وإصلاح ما بها من أضرار وأعطال، وكذلك في حالات الحوادث.

أما النوع الثاني من التأمين، فهو ما يعرف باسم التأمين ضد الغير، وهو تأمين إجباري يتم إجبار مالك السيارة على الاشتراك به، سواء أثناء شراء مركبة جديدة أو مستعملة، وهو يلزم شركة التأمين التي تم التعاقد معها على إصلاح الأضرار التي لحقت، بسيارة الغير عند وقوع حادث أو ضرر، ولكن لا يغطي تكلفة إصلاح سيارة المالك، ويكون إصلاحها على نفقته الشخصية.

أسعار تأمين السيارات في الكويت

حددت وحدة تنظيم التأمين في لكويت، كافة أسعار تأمين السيارات الخصوصي، وذلك بالكيفية التالية:

السيارات الخصوصي من 17.5 إلى 20.5 دينار عام واحد من 35 إلى 41 دينار عامان من 52 إلى 61 دينار ثلاث أعوام سيارات الأجرة من 21.5 إلى 27.5 دينار عام واحد من 43 إلى 55 دينار عامان

وتختلف قيمة تأمين السيارة، وفقًا لعدد الركاب لكل سيارة، بالإضافة إلى أن سعر التأمين يعتمد على عدة معايير محددة له مثل؛ نوع السيارة، وتاريخ تصنيع السيارة نفسها، والذي يبدأ بالتقريب بمائة وخمسين دينار كويتي.

تجديد دفتر السيارة أون لاين الكويت

تقدم الحكومة الكويتية العديد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، والتي تشمل العديد من الخدمات مثل؛ استعلام عن سيارة برقم اللوحة في الكويت، وكذلك الاستعلام عن صلاحية الإقامة في الكويت، وأيضًا تجديد الإقامة في الكويت، بالإضافة خدمة تجديد التأمين الصحي للمقيمين، وخدمة حجز موعد تصديقات خارجية الكويت، وجميعها تتم بطريقة إلكترونية تامة. وإذا أردت أيضًا تجديد دفتر سيارة إلكترونيًا في الكويت. فقط قم بإجراء الخطوات التالية: