نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية الضريبية 1444 وتمديد موعد انتهاء المبادرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الإعفاء من الغرامات هو أحد أهم الموضوعات التي طرحتها الهيئة الزكاة والضريبة والجمارك . أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تمديد فترة المبادرة للإغفاء من الغرامات لتكون بنهاية شهر مايو 2023 القادم . معلنة بذلك تمديد فترة السماحية لتسوية الغرامات ومبادرة إلغاء العقوبات المالية لمدة 6 أشهر أخري .

ما هي شروط الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية

تساعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية جميع الشركات التي كانت متعسرة وتمر بظروف اقتصادية سيئة خلال جائحة كورونا . وقد شملت المبادرة الإعفاءات من العقوبات المالية الخاصة بالتأخير في التسجيل في الأنظمة الضريبية ، كما شملت أيضاً التأخير في سداد الضريبة المستحقة وكذلك تم وضع التأخير في تقديم الإقرارات الضريبة ضمن المبادرة .

أوضحت الهيئة أيضاً دخول غرامة تصحيح الإقرارات الضريبية وتحويليها إلي ضريبة القيمة المضافة ضمن مبادرة الإعفاء من العقوبات المالية ، وشملت أيضاً المبادرة إجراءات مخالفات الضبط الميداني للفوترة الإلكترونية وضريبة القيمة المضافة . وقد أوضحت الهيئة أيضاً أن لكل من الأقسام المشار إليها بعاليه شروطِ للدخول في مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية .

ما هي شروط الإعفاء من غرامات التأخير للتسجيل في الأنظمة الضريبية

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط الدخول ضمن مبادرة الإعفاءات من الغرامات والعقوبات المالية للشركات المتأخرة في التسجيل في الأنظمة الضريبية وهي كالتالي :

يجب تسجيل أولاً في الأنظمة الضريبية .

ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية .

يجب سداد قيمة أصل الدين ” أصل القيمة المالية للضريبة ” .

ما هي شروطِ الإعفاء من غرامات التأخير في تقديم الإقرارات الضريبة وسداد الضريبة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط الدخول ضمن مبادرة الإعفاءات من الغرامات والعقوبات المالية للتأخير في سداد الضريبة وتقديم الإقرارات الضريبية وهي كالتالي :

ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية .

ضرورة سداد أصل دين الضريبة المقررة .

ما هي شروط الدخول في مبادرة الإعفاءِ من الغرامات والعقوبات المالية لتعديل الضريبة للقيمة المضافة

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك شروط الدخول ضمن مبادرة الإعفاءات من الغرامات والعقوبات المالية لتعديل الضريبة لضريبة القيمة المضافة وهو شرط وحيد فقط ضرورة سداد أصل دين الضريبة المقررة .

ما هي شروط الدخول في مبادرة الإعفاءِ من الغرامات والعقوبات المالية لعدم الفوترة الإلكترونية

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن شروط الدخول ضمن مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية لعدم التحول إلي الفوترة الإلكترونية ومخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والتي تتلخص في ضرورة سداد أصل دين الضريبة وكذلك تقديم كافة الإقرارات الضريبة المختلفة .

كيفية سداد متأخرات المخالفات الضريبة المختلفة ضمن مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية

يسّرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك علي كافة الشركات التي لديها مخالفات ضريبية إجراءات سداد القيمة المستحقة لزيادة شريحة الراغبين في الدخول في مبادرة الإعفاءات من الغرامات والعقوبات المالية . فقد سمحت بتقسيط القيمة المالية والديون المستحقة علي المخالفات الضريبية وذلك طبقا للشروط والمحددات التي أعلنتها الهيئة .