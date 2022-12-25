نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المربع الالكتروني بالرقم المدني نتائج الطلاب الفصل الدراسي الاول 2022/2023 عبر Moe.edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع المربع الالكتروني بالرقم المدني، البحث المتزايد حول المحافظات التي أعلنت نتائج الطلاب الكويت 2022 يؤكد حالة القلق والترقب التي تسود المحافظات المختلفة في الكويت، حيث إن كل محافظة في الكويت تضم عدد كبير جدا من المدارس.

وبالفعل تم التصريح بظهور نتائج الطلاب الفصل الدراسي الاول 2022/2023 عبر Moe.edu.kw، وذلك في بعض المدارس حول محافظات مختلفة في الكويت، علما بأن التقرير المقدم لكم من موقع ثقفني سوف يوفر لكم الرابط الرسمي المصرح به لاستخراج نتائج الطلاب بالرقم المدني المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة، حيث إن رابط موقع المربع الالكتروني أصبح الموقع الذي يحتل صدارة البحث منذ ساعات، ولكن التقارير المراقبة إشارة الي أن نتائج الثانوية العامة سوف يتم التصريح بها في موتمر رسمي اليوم.

المربع الالكتروني بالرقم المدني

أن موقع المربع الالكتروني للنتائج هو رابط رسمي مباشر وسريع يتيح النتيجة بسهولة للطلاب وأولياء الأمور، ولكن تدوين الرقم المدني والرقم التسلسلي هو أهم البيانات التي تتيح لك النتيجة فور زيارة الموقع، كذلك نؤكد لكم عبر هذا التقرير أن بعض المدارس فعليا أعلنت النتائج للفصل الدراسي الاول بالرقم المدني منذ ساعات، إلا أن بعض المدارس لازالت في حالة ترقب لإعلان النتيجة.

علما بأن تزايد عدد المدارس في كل محافظة يؤكد أن إعلان النتيجة وتصحيح اوراق الامتحانات يحتاج للوقت الكافي، حيث إن فقط محافظة الأحمدي يوجد بها نحو 126 مدرسة، فيما وصل عدد مدارس محافظة الجهراء إلي 81 مدرسة، كذلك محافظة حولي تضم نحو 71 مدرسة، فيما تم التصريح بظهور النتائج في نحو 131 مدرسة فقط حتي الآن في مدارس التعليم العام.

نتائج الطلاب الكويت 2022

بعد أن ظهرت نتائج الطلاب في الكويت في بعض المدارس، نجد أن العديد من الطلاب يحاول الحصول علي النتيجة فورا بعد اعتمادها ثم إعلان ظهورها، لذلك عليك تتبع تلك الخطوات للحصول علي النتيجة