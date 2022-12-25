نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلا بالشتاء والبرد.. أسهل طريقة لغسيل البطاطين وتعطيرها دون الحاجة لمغسلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب الكثير من ربات المنازل والأمهات في غسل البطاطين وخاصة عند اقتراب فصل الشتاء، وعملية غسل البطاطين ليست بسيطة بل تستهلك الكثير من الوقت والجهد، ويمكن غسلها بالعديد من الطرق وسوف نوضح في هذا المقال أسهل طريقة لغسيل البطاطين في المنزل دون بذل الكثير من الجهد.

أسهل طريقة لغسيل البطاطين

يمكن غسل البطاطين في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة للغاية باستخدام اليد وهذه الطريقة تناسب البطاطين المصنوعة من الحرير أو بطاطين الصوف وصوف نوضح خطوات ذلك بالتفصيل فيما يلي:

أولا يتم تحضير الحوض وملئه بكمية كبيرة من الماء البارد، وإضافة بعض موارد التنظيف وخلطها بالماء جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

بعد ذلك يتم وضع البطانية في الحوض ونقعها في الماء وفركها بكل من الماء والصابون العديد من المرات حتى نتأكد من نظافتها بشكل كامل.

ثم نقوم بإخراج البطانية من الحوض وعصرها جيدا وذلك للتخلص من الماء الزائد بشكل جيد.

بعد ذلك يتم غسل البطانية مرة أخرى بالماء العادي وذلك للتأكد من التخلص من مواد التنظيف بالكامل.

ثم يتم التخلص من الماء ومواد التنظيف وملئ الحوض مرة أخرى بالماء العادي وغسل البطانية العديد من المرات. ونكرر هذه الخطوة حتى نتأكد من نظافة البطانية.

غسل البطاطين في الغسالة

هناك بعض السيدات التي تفضل استخدام الغسالة في غسل البطاطين حيث أنها توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد. وسوف نوضح خطوات ذلك بالتفصيل فيما يلي:

أولا يجب التأكد من أن حجم البطانية يتناسب مع حجم الغسالة لتجنب التعرض للمشاكل وعطل الغسالة.

بعد ذلك يتم التخلص من الغبار والأتربة العالقة وذلك من خلال تنفيض البطانية جيدا قبل وضعها في الغسالة.

ثم يتم استخدام الماء البارد وتحديد دورة قصيرة.

بعد ذلك وضع مسحوق الغسيل في المكان المخصص لذلك. كما يفضل وضع كمية من المسحوق في الغسالة قبل ادخال البطانية.

بينما يجب الحرص على وضع البطانية في الغسالة بطريقة متساوية قبل تشغيلها.

ذكرنا في هذا المقال أسهل طريقة لغسيل البطاطين. ويمكن إضافة بعض المواد المعطرة أثناء الغسيل للحصول على بطانية ناعمة ذات رائحة رائعة، ويجب البعد عن استخدام مناشف التجفيف حيث أنها تزيد من خشونة البطاطين. وفي حال كبر حجم البطانية يجب البعد عن غسلها بطريقة يدوية.