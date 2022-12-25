أوكرانيا: روسيا لا تريد التفاوض وتتنصل من مسؤوليتها عن الحرب

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "أوكرين فورم" الأوكرانية عن بودلاك قوله فى تغريدة على حسابه على "تويتر" إن "الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بحاجة للاعتراف بالأمر الواقع، هاجمت روسيا أوكرانيا بمفردها وقتلت المواطنين الأبرياء، إن موسكو لا تريد التفاوض، ولكنها تحاول تجنب المسؤولية فحسب".

وتأتى تعليقات بودولاك بعد أن أكد الرئيس الروسى فى وقت سابق من اليوم، أن بلاده لن تتخلى عن المفاوضات بشأن الوضع حول أوكرانيا.

وقال بوتين فى إشارة على عدم إغلاق روسيا، التى بدأت بلاده عملية عسكرية فيها فى 24 فبراير الماضى، لباب التفاوض أمام الغرب بشأن أوكرانيا، مؤكدا أن "موسكو مستعدة للتفاوض بشأن حلول مقبولة مع جميع أطراف الصراع فى أوكرانيا".

وأضاف "أعتقد أننا نتحرك بالاتجاه الصحيح، وندافع كذلك عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا، ولا نمتلك خيارا آخر سوى حماية مواطنينا".

وتابع: "مستعدون للتفاوض، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه".

ولفت إلى أن "روسيا منذ 2014 تحاول حل الأزمة الأوكرانية سلميا، لكن لسوء الحظ كان على العكس من ذلك تصرف الطرف الآخر".