تقرير لـ«إكسترا نيوز» يستعرض التفاصيل حول قانون تفويض الدفاع الأمريكى

جدة - نرمين السيد - استعرض تقرير لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية تفاصيل قانون تفويض الدفاع الأمريكى، والذى يجيز إنفاقًا عسكريًا قيمته 858 مليار دولار، و 45 مليار دولار لمواجهة التضخم وتسريع تنفيذ استراتيجية الدفاع.





وأوضح تقرير "إكسترا نيوز" أن قانون تفويض الدفاع الأمريكى يوفر 12.6 مليار دولار لتأثير التضخم على المشتريات، ويجيز 30.3 مليار دولار لبرامج الأمن القومى فى وزارة الطاقة، ويوفر زيادة 4.6% فى الراتب الأساسى العسكرى لأفراد الخدمة.

كما أشار التقرير إلى أن القانون يشمل مساعدة تصل لـ 10 مليارات دولار ومبيعات أسلحته لتايوان، ويوفر 800 مليون دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا، ويقيد مشتريات واشنطن من شرائح إلكترونية تصنعها شركات الصين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية وقعت مع شركة "لوكهيد مارتن" عقدًا بقيمة 430.9 مليون دولار، فى وقت سابق، لتصنيع صواريخ "هيمارس" للجيش الأمريكى وشركاء واشنطن الأجانب.

وقال البنتاجون فى بيانه: "حصلت شركة "لوكهيد مارتن" على عقد بقيمة 430930711 دولار للإنتاج الكامل لمنظومات "هيمارس"، وتوفير الخدمات ذات الصلة لدعم الاحتياجات التشغيلية للجيش ومختلف الشركاء الأجانب الذين يتم بيع الأسلحة إليهم".

وبحسب صحيفة "نيويوركر"، قال مصدر فى البنتاجون إن الولايات المتحدة لن تزود أوكرانيا بكمية كبيرة من راجمات الصواريخ "هيمارس"، بسبب القدرات الصناعية المحدودة.



كما كشف النائب فى الكونجرس الأمريكى مايكل ماكول، عن مشكلات كبيرة لدى الولايات المتحدة فى تلبية معايير الإنتاج الدفاعى، قائلاً: "أعتقد أن هناك سرا فى واشنطن حول دمار قاعدتنا الصناعية العسكرية. النظام معطل. لا يمكننا صنع أسلحة بالسرعة الكافية"