روسيا: وضع سقف لسعر النفط «أمر غير مقبول»

جدة - نرمين السيد - وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف، تحديد سقف لسعر النفط والغاز الروسى بأنه "أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا"، مؤكدا أن موسكو لن توافق أبدا على تدمير نظام تسعير السوق.





وقال بيسكوف- "لن نقبل بأى سقف، على الرغم من أنها مرتفعة للغاية، إلا أن هذه مسألة مبدأ، لأنها تعتبر تدخلا فى عمليات تسعير السوق، وإذا وافقنا اليوم على مثل هذا السقف السخى فسيتعين عليك غدا الموافقة على سقف يلحق ضررا بالمصالح الروسية"، مشددا على "أننا لن نوافق أبدا على مثل هذا التشويه وتدمير عملية تسعير السوق". يذكر أن العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى على النفط الروسى قد بدأ سريان مفعولها فى 5 ديسمبر الجارى، وتوقفت الدول الأوروبية عن قبول النفط الروسى الذى يتم نقله بحرا، كما أعلنت بلدان مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبى عن تحديد سقف لسعر النفط الروسى أثناء نقله بحرا على مستوى 60 دولارا للبرميل، وفرض حظر على نقل وتأمين النفط الذى يتجاوز سعره هذا السقف.

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