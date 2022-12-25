بوتين: أساس الصراع فى أوكرانيا يكمن فى سياسة الخصوم الجيوسياسيين

وقال بوتين فى تصريحات، اليوم الأحد، "إن خصوم روسيا يتبعون سياسة فرق تسد، ولطالما حاولوا القيام بذلك، ويواصلون اتباع هذا النهج"، مؤكدا أن هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسى.
وأضاف: "أن روسيا ومنذ عام 2014، تحاول حل الأزمة الأوكرانية سلميا، ولكن لسوء الحظ، تصرف الطرف الآخر على العكس من ذلك وبدأوا اتخاذ إجراءات قاسية هناك وذات طابع عسكرى".
واعتبر الرئيس الروسى أن الوضع فى أوكرانيا لا يعتبر، برأيه، خطيرا للغاية، مشددا على أن بلاده تعمل على ضمان مصالح مواطنيها.
وتابع: "أعتقد أننا نتصرف فى الاتجاه الصحيح، فنحن نحمى مصالحنا الوطنية وشعبنا، ولكننا على استعداد للتفاوض مع جميع المشاركين فى هذا المسار حول بعض الحلول المقبولة"، مشيرا إلى أن بلاده ليست هى من ترفض المفاوضات.
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