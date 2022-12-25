العالم اليوم - بوتين: روسيا مستعدة للتفاوض بشأن أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 04:23 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني، لكنه عاد ليقول إن كييف وداعميها الغربيين رفضوا الانخراط في محادثات.

وذكر بوتين في مقابلة مع قناة "روسيا 1" الرسمية اليوم الأحد: "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه".

وأضاف أن بلاده تتحرك "في الاتجاه الصحيح في أوكرانيا نظرا لأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحاول تقسيم روسيا".

وأردف: "أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا".

حرب أوكرانيا