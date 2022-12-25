العالم اليوم - روسيا تكشف توقعات حجم إنتاجها النفطي في 2023

انتم الان تتابعون خبر روسيا تكشف توقعات حجم إنتاجها النفطي في 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 04:23 مساءً - قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستكون قادرة على إنتاج ما لا يقل عن 490-500 مليون طن من النفط في عام 2023.

وأضاف نوفاك في تصريحات لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء أن روسيا ستنتج مثل هذه الكميات حتى في ظل الحظر النفطي الجديد الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الخامس من ديسمبر، وبعد إجراء مماثل بشأن المنتجات النفطية يبدأ العمل به في الخامس من فبراير.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت فرض حد أقصى على أسعار النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولار للبرميل، في خطوة من المقرر أن يصدر الرد الرسمي عنها في مرسوم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام القادمة.

وقال نوفاك، في تصريحات الجمعة، إن روسيا قد تخفض إنتاج النفط بنسبة تتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في مطلع 2023 ردا على الحد الأقصى للسعر الذي تفرضه الدول الغربية على نفطها الخام ومنتجات التكرير، كما قد توقف المبيعات إلى البلدان التي تدعمهم.

وفي أول تصريحات تفصيلية بخصوص الرد الروسي على الحد الأقصى للسعر الذي قرره الغرب بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، قال نوفاك إن التخفيضات قد تصل إلى نحو 500-700 ألف برميل يوميا.

كما أضاف أن على الرغم من جهود أوروبا لخفض الاعتماد على النفط والغاز الروسيين فإن هناك طلبا عالميا على منتجات الطاقة الروسية، مشيرا إلى أن موسكو تنوع المشترين لمنتجاتها.

وقال نوفاك إنه سيكون من الصعب دعم تنمية الاقتصاد العالمي دون الطاقة الروسية وتوقع حدوث عجز محتمل للغاز في أوروبا التي فرضت قيودا على أسعار الغاز مثلما فعلت مع النفط.

وقال نوفاك "نعتقد أن في ظل الوضع الراهن من الممكن حتى الإقدام على مخاطرة خفض الإنتاج بدلا من الاسترشاد بسياسة البيع المتعلقة بالحد الأقصى للسعر. اليوم 60 دولارا، وغدا قد يكون أي شيء، والاعتماد على بعض قرارات بلدان معادية أمر غير مقبول لنا".

وقال الرئيس الروسي، الخميس، إنه سيصدر مرسوما الأسبوع المقبل بخصوص رد فعل موسكو على فرض الغرب للسقف السعري لنفط بلاده.