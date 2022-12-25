نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر takaful.naf.gov.jo رابط الدعم التكميلي 2022 تكافل 3 للتسجيل بالدعم النقدي الموحد من صندوق المعونة الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدعم التكميلي 2022 حيث يبحث العديد من الأشخاص بالأردن عن الرابط الإلكتروني للدعم التكميلي لهذا العام 2022م، حيث أكدت المواقع الرسمية أن التسجيل بهذا الدعم متوفر بالوقت الحالي، ويقدم هذا الدعم لكل الأسر المحتاجه بالأردن، وذلك بغرض تقديم دعم مالي لهم ومعاونتهم على العيش، وسنوضح فيما يلي خطوات التسجيل بالدعم النقدي الموحد بالأردن.

نظام صرف الدعم التكميلي 2022

تتباين قيمة المعاونة لمواطني الأردن المتزوجين عن العزاب والكبار السن، حيث يتم دفع القيمة الخاصة بالمساعدة الذي يعول زوجته فقط والتي تقدر ب 70 دينار، وتم تحديد مبلغ الدعم التكميلي الأردني، حيث إن الهدف الأساسي من هذا الدعم هو معاونة مواطني المملكة الهاشمية والعاملين بها والمتأثرين بالوباء المستجد، حيث تتمثل مبالغ الدعم فيما يلي:

بالنسبة لموظفي المياومين تبلغ قيمة المساعدة 70 دينارًا للفرد.

ويبلغ مبلغ المساعدة لعمال المياومة لثلاثة أشخاص 139 دينار.

ومن الجدير بالذكر أن العائلات التي تتكون من ثلاثة أفراد تتعدى نسبتهم الـ 97% من إجمالي أعداد المتقدمين.

رابط الدعم التكميلي 2022 التسجيل في الدعم النقدي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل بالدعم النقدي الموحد، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي :

الولوج للرابط الإلكتروني للتسجيل بالدعم النقدي الموحد، صندوق المعونة الوطنية

انقر على تبويب تقديم الطلب.

دون الرقم الوطني وكلمة السر.

انقر على قسم الدخول الموحد.

بحاله التسجيل للمرة الأولى يتم تدوين الرقم الوطني لرب الأسرة الطالبة للدعم.

دون رقم هوية المتقدم الوطنية.

دون رقم الهاتف.

رابط الاستعلام عن الدعم التكميلي 2022م الأردن

بالإمكان الاستعلام عن هذا الدعم عبر السير على التعليمات الآتية :

سجل دخولك للموقع الإلكتروني لصندوق المساعدة الوطنية بالأردن.

دون رقم الهوية الوطنية.

اكتب كل البيانات الأخرى المطلوبة.

انقر على تبويب استفسار.

ستظهر نتيجه الطلب أمامك إذا تم قبوله أم رفضه أو أنه قيد المراجعة.

شروط الإستحقاق لبرنامج تكافل 3

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :