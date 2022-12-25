القاهرة الإخبارية: الصين تجرى مناورات ردا على التصعيد «الأمريكى- التايوانى»

جدة - نرمين السيد - وكانت الصين، قد أعربت عن غضبها من قانون التفويض الدفاعى الأمريكى الجديد الذى يعزز المساعدة العسكرية لتايوان، بينما رحبت بها تايبيه للمساعدة فى تعزيز أمن الجزيرة.

وتراجعت العلاقات بين الصين وتايوان إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين، حيث ترى الصين أن تايوان جزء من البر الرئيسى الصينى، ولكنها تتمتع بحكم ديمقراطى إقليمى، بينما تسعى تايوان للاستقلال وإقامة علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشراء سلاح.