متخصص لـ«القاهرة الإخبارية»: انخفاض محصول الحبوب فى أوكرانيا 40% بسبب الحرب

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية، قال عماد أبو الرب، مدير المركز الأوكرانى للحوار، إن أوكرانيا فقدت 40% من الأراضى التى اعتادت زراعتها، بعدما احتل الجانب الروسى هذه الأراضى أو قصفها بالصواريخ.
وأشار عماد أبو الرب، إلى أن العملية العسكرية الروسية بدأت فى أوكرانيا يوم 24 فبراير، فى حين يبدأ موسم الزراعة بالبلاد فى أبريل، موضحًا أنه خلال ذلك الوقت كان هناك شح فى الوقود، ما تسبب فى عرقلة تحريك المعدات الخاصة بالزراعة، ولذلك لم أوكرانيا تتمكن من زراعة المحصول الكافى.
وأضاف مدير المركز الأوكرانى للحوار، فى تصريحاته أن الأمم المتحدة معنية بتوفير الحبوب، مؤكدًا أنه عندما يكثر العرض يكون هناك سعر تنافسى للسلعة، بما يؤدى إلى وصول الحبوب بسعر مناسب لكل المواطنين.
كما أشار إلى أن أوكرانيا هى ثانى أهم دولة فى إنتاج الحبوب بعد روسيا، إذ تنتج أكثر من 40% من الحبوب على المستوى الدولى.
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