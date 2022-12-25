روسيا تحبط هجمات جديدة على عدة محاور بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تدمير 3 مدافع هاوتزر الأمريكية بأوكرانيا، وإسقاط 5 مسيرات أوكرانية بلوجانسك.

وأضافت الوزارة، أنه تم تدمير 58 وحدة مدفعية أوكرانية فى عدة مناطق، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.