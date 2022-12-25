مسؤولون أمميون يعقدون اجتماعا لبحث قرار طالبان حول عمل النساء

جدة - نرمين السيد - يعقد كبار المسؤولين فى الأمم المتحدة وعشرات المنظمات غير الحكومية العاملة فى أفغانستان، اليوم الأحد، اجتماعا لبحث كيفية التعامل مع قرار حركة طالبان منع النساء من العمل فى جميع المنظمات غير الحكومية.





ونقلت قناة "فرنسا 24" عن مسؤول الإعلام فى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تابيوا جومو، قوله إنه "من المخطط أن يعقد الفريق اجتماعا فى وقت لاحق اليوم للتشاور ومناقشة كيفية التعامل مع هذه المسألة".

وبحسب عدد من المسؤولين فى المنظمات غير الحكومية، سيبحث الاجتماع احتمالية إيقاف جميع أعمال الإغاثة بعد التوجيهات الأخيرة لطالبان.

وكانت حكومة طالبان الأفغانية أصدرت أمرا أمس السبت، لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالعمل، فى إجراء قالت الأمم المتحدة إنه سيضر بعمليات الإغاثة الإنسانية فى فصل الشتاء فى بلد يعانى بالفعل أزمة اقتصادية.

وذكر خطاب من وزارة الاقتصاد، أن الموظفات ممنوعات من العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزى الإسلامى.

ويأتى القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذى قوبل بإدانة دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان، وكلا القرارين هما الأحدث فى سلسلة من القيود المفروضة على النساء والتى من المرجح أن تقوض جهود حكومة طالبان الرامية للحصول على اعتراف دولى والتخلص من العقوبات التى تعوق الاقتصاد بشدة.