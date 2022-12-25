مجهول يحمل مطرقة يقتل 3 أشخاص فى اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت الشرطة - نقلا عن وكالة أنباء كيودو اليابانية - أنه تم العثور على ثلاثة أشخاص متوفين فى هانو، حيث تحقق الشرطة فى القضية باعتبارها جريمة قتل، مضيفة أن شرطة محافظة سايتاما تلقت بلاغا عن مشاجرة وحريقا فى مبنى.

وأشارت إلى أن الضباط عثروا على جثتى رجل وامرأتين فى حديقة المنزل-المملوك لزوجين فى الستينيات من العمر وابنتهما- وبهم إصابات حادة فى الرأس والرقبة، مؤكدة أنه تم إخماد الحريق بعد تضرر جزء من الممتلكات.

وقال شاهد عيان للشرطة، إن رجلا يرتدى ثيابا داكنة ويحمل شيئا يشبه المطرقة هرب من مكان الحادث.