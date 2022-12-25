«القاهرة الإخبارية»: روسيا تنوى إنتاج 500 مليون طن نفط فى 2023

جدة - نرمين السيد - وكان وزير المالية الروسى، أنطون سيلوانوف قد أكد اليوم الأحد، أن موسكو لن تورد النفط إلى الدول التى تحدد سعره، مشددا على أن قرار بلاده يستند إلى "موقف ومبادئ".

وحذر سيلوانوف من إمكانية أن يفرض الغرب سقف على أسعار النفط المنتجين الآخرين فى المستقبل، مشددا على أنه لا يمكن لروسيا القبول بوضع سقف لأسعار النفط.

وقال وزير المالية، إن روسيا ستبحث عن أسواق جديدة لنفطها بغض النظر عن ارتفاع تكاليف النقل، مؤكدا أن العقوبات على روسيا تكلف أوروبا ثمنا باهظا، بينما تستفيد الولايات المتحدة منها.