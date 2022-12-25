حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكترونى - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و678 ألفا و700 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 100.3 مليون حالة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجى بأكثر من مليون و90 ألف حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ692 ألفا و652 حالة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 530 ألفا و693 حالة.