جدة - نرمين السيد - وأفاد نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت طالبين من مسافر بمدينة الخليل، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامها عدة أحياء فى مدينة القدس المحتلة.
وأفاد نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، بعد اقتحامها والعبث بمحتويات منازل الفلسطينيين، واعتقلت ثالثًا من قضاء رام الله وهو أسير محرر.
وفى السياق ذاته، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحامها لقرى قضاء جنين، واقتحمت بلدة قباطية وداهمت عدة منازل فلسطينية، وعبثت فى محتوياتها.
وواصلت قوات الاحتلال انتشارها على مداخل مدينة جنين، واستولت على مركبات فلسطينية، وعرقلت تنقل الفلسطينيين، بعد نصب حواجز عسكرية على مداخل عدة قرى فى جنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين فى الضفة الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.