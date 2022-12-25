قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وأفاد نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت طالبين من مسافر بمدينة الخليل، كما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامها عدة أحياء فى مدينة القدس المحتلة.

وأفاد نادى الأسير الفلسطينى أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين من بلدة بيت أمر قضاء الخليل، بعد اقتحامها والعبث بمحتويات منازل الفلسطينيين، واعتقلت ثالثًا من قضاء رام الله وهو أسير محرر.

وفى السياق ذاته، جددت قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحامها لقرى قضاء جنين، واقتحمت بلدة قباطية وداهمت عدة منازل فلسطينية، وعبثت فى محتوياتها.

وواصلت قوات الاحتلال انتشارها على مداخل مدينة جنين، واستولت على مركبات فلسطينية، وعرقلت تنقل الفلسطينيين، بعد نصب حواجز عسكرية على مداخل عدة قرى فى جنين.