«القاهرة الإخبارية» ترصد احتفالات الروس بالكريسماس رغم الحرب

ونقلت "القاهرة الإخبارية" أراء عدد من المواطنين الروس فى لقاءات من قلب العاصمة الروسية موسكو، حول مظاهر استعدادهم للاحتفال بأعياد الكريسماس فى ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من قرارات غربية استهدفت الاقتصاد الروسى بصفة أساسية.
وقالت إحدى المواطنات الروسيات إن أبرز مظاهر الاختلاف فى الاحتفال هذا العام، يتمثل فى غياب بعض العلامات التجارية المعروفة بسبب العقوبات الأوروبية، إلا أن ذلك لم يمنعها من الشعور بالأمن تحت قيادة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وأضافت أنه حتى وإن اضطُرت لتخفيض نفقاتها عن النمط المعتاد، فإنها تفخر بدولتها، والتى تستطيع فيها استهلاك ما تحتاجه من الكهرباء والمياه.
وأكد مواطن روسى آخر، يعمل بالقطاع الحكومى، أن العقوبات لم تؤثر عليه بشكل رئيسى، وخاصة أن الأمور تسير بنمط منتظم فى هذا القطاع، إلا أن بعض الموظفين الذين كانوا يعملون بشركات أجنبية فقدوا عملهم بعد انسحاب هذه المؤسسات من السوق الروسية.
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