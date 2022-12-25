العالم اليوم - اتحاد الغرف العربية: زيادة معدلات نمو الاقتصادات أولوية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 02:18 مساءً - قال رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، إن هناك حاجة لتطوير شبكات النقل البرية والبحرية والجوية، للاستفادة من المواد الأولية والموارد بالمنطقة العربية وزيادة حجم تبادل السلع.

وأكد ناس، على هامش مشاركته في أعمال منتدى الاقتصاد العربي بدورته الـ 28 المقام بالعاصمة اللبنانية بيروت، أهمية تعزيز مسيرة الشراكة الاستراتيجية فيما بين الدول العربية لتحسين نمو الاقتصادات العربية.

كما شدد على ضرورة العمل على صياغة رؤى مشتركة ومتطورة تسهم في زيادة حجم التجارة البينية التي لا تزال عند مستوى 13.8 بالمئة.

وشدد على أهمية توحيد الجهود العربية للوصول إلى مراحل التكامل العربي تحقيقاً للنماء والرفاه المجتمعي عبر تطوير الأنظمة الاقتصادية، ودفعها نحو خلق معدلات نمو متصاعدة ومترافقة مع خطط وأهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس الغرف العربية أن اتحاد الغرف العربية يسعى لتقديم كل أشكال الدعم للدول الأعضاء ودعم مسارات التعافي والإصلاح الاقتصادي بالمنطقة العربية.

وكانت الدول العربية قد اجتمعت خلال القمة العربية الصينية، في العاصمة السعودية الرياض، في 9 من شهر ديسمبر الجاري.

وأعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال افتتاح أعمال القمة العربية الصينية، عن تقديره مبادرة أصدقاء التنمية العالمية التي طرحتها الصين.

وقال ولي العهد السعودي: "تؤسس القمة العربية الصينية لمرحلة جديدة بين دولنا"، مضيفا: "نثمن مبادرة أصدقاء التنمية العالمية التي طرحتها الصين".

وتابع الأمير محمد بن سلمان: "نقدّر موقف الصين الداعم لحل الدولتين وفق المبادرة العربية".