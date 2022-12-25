مقتل امرأة فى حادث إطلاق نار بـ إنجلترا

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة البريطانية، إن امرأة لقيت حتفها وأصيب آخرون فى حادثة إطلاق نار وقعت فى مقاطعة "مرزيسايد" شمال غربى إنجلترا، مشيرة إلى أنه تم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج. وأضافت الشرطة بأن المسلح قد غادر موقع إطلاق النار، فيما لاتزال التحقيقات جارية لمعرفة أسباب ودوافع الهجوم.

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