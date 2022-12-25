اقتصادى لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا استعدت للعقوبات الغربية فى 8 سنوات

جدة - نرمين السيد - اعتبر الباحث الاقتصادى محمود الأفندى، أن تأثيرات العقوبات الغربية لا تزال لم تظهر على الاقتصاد الروسى وفق لما كان يأمله الغرب، لافتًا إلى أن الغرب كان يراهن على عقوباته ككارت ضغط على الروس من أجل إيقاف العملية العسكرية فى أوكرانيا.





وقال محمود الأفندى، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه خلال العشرة أشهر الماضية، لم تجلب العقوبات الغربية جديدًا على مستوى الصراع الأوروبى الروسى، موضحًا أن روسيا أعدت نفسها جيدًا للعقوبات الغربية على مدى 8 سنوات، وذلك من خلال الانضمام لبعض المجموعات والمنظمات الاقتصادية المعنية بالنفط والغاز الطبيعى.

وأضاف الباحث الاقتصادى، أن انضمام روسيا لتلك المنظمات كان بمثابة وسائل وقائية للتعامل مع العقوبات الغربية، علاوة على أن روسيا اتخذت عددًا من الخطوات خلال الفترة من 2014، وحتى بدء العملية العسكرية فى أوكرانيا، كان من بينها زيادة المخزون المالى وسحب بعض أجزائه من البنوك الدولية، وهو ما أسهم فى تحمل الاقتصاد الروسى للعقوبات الغربية.

كما أشار محمود الأفندى، فى مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الشركات الغربية التى خرجت من السوق الروسية، كانت قد دخلت فى الأساس منذ تسعينيات القرن الماضى، بهدف التأثير على السياسة الروسية.

وأضاف أن هذه الشركات أحدثت فراغًا فى السوق الروسية، إلا أن موسكو استطاعت تعويض غيابها باستثمارات جديدة فى وقت قصير.