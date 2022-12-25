باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين توقفت عن نشر إصابات كورونا لصعوبة إحصائها

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب والباحث السياسى نادر رونج هوا، أن تخفيف الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا فى الصين كان مدروسًا من قبل، لافتًا إلى أن الصين تبادر إلى رفع بعض القيود وتخفيف الإجراءات من أجل الانتعاش الاقتصادى.





وأضاف الباحث الصينى، فى مداخلة عبر الفيديو لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن خصائص المتحور التى تحكم مسألة التخفيف، لافتًا إلى أن هناك زيادة سريعة فى عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وأشار نادر رونج هوا، إلى أن الحكومة الصينية أصبحت تعمل الآن على تركيز جهودها على العلاج وإنقاذ حياة الحالات الشديدة، بعدما كانت تعمل قبل أسبوعين فقط على مسألة الوقاية من الإصابة، موضحًا أنه بدخول الشتاء كانت الموجة الجديدة من الإصابات فى الصين.

وتعقيبًا على الأنباء حول قرار اللجنة الصحية الوطنية فى الصين بشأن وقف نشر الإحصائيات اليومية لإصابات كورونا، أكد الباحث الصينى أن هناك جهة أخرى ستتولى نشر تلك الإحصائيات بديلاً للجنة الصحة الوطنية، وهو المركز الصينى لمكافحة الأمراض والوقاية، إضافة إلى الأجهزة المحلية فى المقاطعات الصينية التى ستتولى عملية نشر الإحصائيات الخاصة بأعداد الإصابات.

وأوضح الصينى نادر رونج هوا، خلال مداخلته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا القرار جاء بسبب زيادة عدد الإصابات، علاوة على أنه لا يوجد بحث للحمض النووى فى عملية فحص الإصابات، لذا سيكون من الصعب إحصاء الأرقام.