العالم اليوم - انهيار منجم ذهب في الصين.. وجهود لإنقاذ "عالقين تحت الأرض"

انتم الان تتابعون خبر انهيار منجم ذهب في الصين.. وجهود لإنقاذ "عالقين تحت الأرض" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - احتُجز 18 عاملا تحت الأرض، بعد أن انهار منجم ذهب في منطقة شينجيانغ، شمال غربي الصين، الأحد، حيث يبذل رجال الإنقاذ جهودا للوصول إليهم وانتشالهم.

وكان نحو 40 شخصا يعملون في المنجم الذي يقع في محافظة ينينغ، على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع كازاخستان، حين انهار بعد ظهر السبت.

وتم انتشال 22 عاملا، لكن 18 آخرين لا يزالون محاصرين، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأفادت وكالة أنباء "شينخوا" في وقت متأخر السبت، عن "عملية إنقاذ تجري لانتشال ما تبقى من عمال المنجم العالقين".

وأظهرت السنوات الماضية تحسنا فيما يتعلق بالسلامة في المناجم الصينية، لكن بعض الحوادث لا تزال تقع، خاصة في المناطق النائية التي يتم فيها التساهل بإجراءات السلامة.

وفي سبتمبر العام الماضي، عُثر بعد عملية بحث مضنية، على جثث 19 من عمال المناجم تحت الأرض، في أعقاب انهيار منجم فحم في مقاطعة تشينغهاي الشمالية الغربية.

وفي ديسمبر 2021، انتشل رجال الإنقاذ 20 عاملا أحياء من منجم فحم غمرته المياه في مقاطعة شانخي الشمالية، بينما توفي اثنان.