العالم اليوم - فوضى وإجلاء بمزلقة الطوارئ.. ذعر على طائرة بسبب "لابتوب"

انتم الان تتابعون خبر فوضى وإجلاء بمزلقة الطوارئ.. ذعر على طائرة بسبب "لابتوب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - أخلى عمال الطوارئ رحلة تابعة لخطوط "جيت بلو" الجوية، في مطار جون كينيدي الدولي بمدينة نيويورك الأميركية، نتيجة انبعاث دخان من جهاز حاسوب محمول "لابتوب" على متن الطائرة، مساء السبت.

وأبلغ طاقم الرحلة 662 التابعة لخطوط "جيت بلو"، عن الدخان المنبعث من "اللابتوب" في المقصورة، بعد هبوط الطائرة القادمة من بربادوس حوالي الساعة الثامنة مساء، وفقا لقناة "دبليو إيه بي سي" التلفزيونية.

وكان هناك 167 شخصا على متن الطائرة، وتم إجلاؤهم باستخدام مزلقة الطوارئ في مطار "جون إف كينيدي".

وأوضح مسؤولون أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة، حسب ما أوضحت وكالة "أسوشييتد برس".