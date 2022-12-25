العالم اليوم - شركات يابانية توقف التأمين على السفن في كل المياه الروسية

انتم الان تتابعون خبر شركات يابانية توقف التأمين على السفن في كل المياه الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - أعلنت ثلاث شركات تأمين يابانية أنها ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا، مما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.

وذكرت صحيفة "نيكي" التجارية اليابانية، السبت، أن الشركات الثلاث بدأت في إخطار أصحاب السفن بقرارها، الجمعة.

وقالت الصحيفة إن قرار شركات التأمين جاء بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب التي بدأتها موسكو قبل عشرة أشهر.

وأضافت أن هذا الإجراء الذي يسري حتى على المياه الواقعة في أقصى شرق روسيا البعيد عن القتال قد يجعل الشحن هناك محفوفا بالمخاطر بالنسبة لبعض الشركات.

وقالت نيكي إن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع "سخالين-2" للغاز والنفط الروسي قد تتأثر.

ويعتبر مجمع جزيرة سخالين، المملوك جزئيا لشركة "غازبروم" وشركات يابانية، مهما لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم بنسبة 9 بالمئة من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.

وكانت شركة غازبروم قد أعلنت أنها ستقوم بشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الأحد، وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية.

وباتت عمليات شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا هي أحد الوسائل القليلة التي تزود القارة العجوز بالغاز الروسي، وذلك بعد أن وقع انفجارين تسببا في تخريب خطي الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2" وتسريب الغاز منهما، في شهر سبتمبر الماضي.