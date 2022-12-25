العالم اليوم - بوتين: متأكد 100% من أن روسيا ستدمر باتريوت في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 01:20 مساءً - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوك الأحد عن اعتقاده التام بأن القوات الروسية ستدمر منظومات الدفاع الجوي الأميركية "باتريوت" الذي ستقوم الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بها.

وقال بوتين إنه متأكد "100 بالمئة" من أن الجيش الروسي "سيدمر" نظام باتريوت الذي ستزود واشنطن كييف به.

وردا على سؤال لصحفي من قناة روسيا-1 التلفزيونية خلال مقابلة تم بث مقطع قصير منها على التلفزيون العام، أجاب بوتين "بالطبع، سندمرها (بالتأكيد) 100 بالمئة!".

وقال بوتين، في المقابلة إن بلاده مستعدة للتفاوض مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا، مضيفا أن هدف روسيا هو توحيد الشعب الروسي.

وأوضح قائلا "أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا".

وتابع "نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه".

وأشار فلاديمير بوتين إلى إن أساس الصراع في أوكرانيا هو "سياسة خصومنا الجيوسياسيين التي تهدف إلى تفكيك روسيا التاريخية".

وأوضح بوتين أن خصوم روسيا يتبعون سياسة "فرق تسد.. ولطالما حاولوا القيام بذلك ويواصلون اتباع هذا النهج".

وأشار بوتين إلى أن روسيا ومنذ عام 2014، تحاول حل الأزمة الأوكرانية سلميا.

وأضاف "لقد سعينا دائما لضمان حل جميع النزاعات التي تنشأ بالوسائل السلمية من خلال المفاوضات. ولكن، لسوء الحظ، على العكس من ذلك، تصرف الطرف الآخر، لقد بدأوا كما قلت مرات عديدة، والجميع على علم بذلك، اتخاذ إجراءات قاسية هناك وذات طابع عسكري".