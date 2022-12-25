مقتل امرأة وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار في حانة بريطانية عشية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - لقيت امرأة مصرعها وأصيب آخرون، بحادث إطلاق نار، في أحد حانات مدينة ليفيربول البريطانية، عشية أعياد الميلاد.

وأفادت شرطة مقاطعة مرزيسايد، بأنه تم استدعاء الشرطة إلى حانة ''لايت هاوس إن'' في بلدة والاسي مساء السبت، إثر ورود أنباء عن إطلاق نار في أحد الحانات، وباشرت الشرطة في فتح تحقيق في ملابسات الحادث على الفور.

وقالت الشرطة في بيانها، إن امرأة شابة نقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بطلق ناري ولقيت حتفها في وقت لاحق، كما نقل 3 رجال إلى المستشفى مصابين بأعيرة نارية، وعدد آخر من المصابين جراء الحادث.

وناشد كبير ضباط التحقيق ديفيد ماكوغرين، جميع المواطنين الذين كانوا متواجدين في حانة "لايت هاوس إن" خلال الحادث، أو أي شخص لديه لقطات مصورة في هاتفه المحمول، أو كاميرات المراقبة، للاتصال بالشرطة على الفور، وتقديم أي معلومات يمكن أن تفيد التحقيق، والمساهمة في حل ملابسات هذه الجريمة المروعة.

وأضاف ماكوغرين: ''نعتقد أن المسلح غادر موقف الحانة في سيارة داكنة، بعد وقت قصير من إطلاق النار، وندعو أي شخص شهد هذا الحادث للاتصال بنا على الفور".

يشار إلى أن الحادث وقع ليلة السبت على الأحد في حانة "لايت هاوس إن" في بلدة والاسي، قرابة الساعة 11:50 بالتوقيت المحلي، قبيل الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.