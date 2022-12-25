روسيا تكشف آخر تطورات الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- إنه تم إسقاط مقاتلة أوكرانية "سو27 " و3 مروحيات عسكرية من طراز "مى 124 " و"مى 8 " فى دونيتسك.

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