أزمة الطاقة تهدد شتاء أوروبا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبحسب وسائل الإعلام الدولية، لجأ الأوروبيون لأول مرة لتوفير استهلاك مراكز التدفئة وذلك بعد أن وصلت تكلفة التدفئة حتى الآن لأكثر من تريليون دولار فى بداية الشتاء، واستبدلوا الأمر بأساليب التدفئة القديمة.
ومع الشلل التام للواردات من روسيا، فإن الطلب على الخشب الذى يستخدمه 40 مليون شخص بالفعل للتدفئة، أصبح يرتفع بشكل كبير، كذلك لجأت ألمانيا لاستخدام الفحم لتوليد الكهرباء وتعويض نقص إمدادات الغاز الطبيعى.
أما فى بلجيكا، اضطر السكان لزيادة قطع الملابس حتى يشعروا بالدفء، كذلك الأمر فى فرنسا التى لجأت لتوزيع الألحفة والبطانيات بسبب انخفاض درجات الحرارة.
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