روسيا: لن نبيع النفط لدول تحدد سعره

جدة - نرمين السيد - وحذر سيلوانوف من إمكانية أن يفرض الغرب سقف على أسعار النفط المنتجين الآخرين فى المستقبل، مشددا على أنه لا يمكن لروسيا القبول بوضع سقف لأسعار النفط.

وقال وزير المالية، إن روسيا ستبحث عن أسواق جديدة لنفطها بغض النظر عن ارتفاع تكاليف النقل، مؤكدا أن العقوبات على روسيا تكلف أوروبا ثمنا باهظا، بينما تستفيد الولايات المتحدة منها.

وأعرب سيلوانوف عن أمله فى إمكانية إطلاق حوار مع الدول الغربية فى المستقبل حول إلغاء التجميد المتبادل للأصول، مشيرا إلى أن لدى روسيا ما تعرضه عليهم بهذا الشأن.