وزير الخارجية الصينى: العلاقات بين بكين وموسكو قوية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير- فى ندوة مخصصة للدبلوماسية الصينية- أن "العلاقات القائمة بين الصين وروسيا متينة كوحدة متجانسة، فهما ليسا عرضة للانصياع للتدخل والاستفزازات، والتغييرات الكبيرة فى الوضع لا تضر بهما".

وأشار وانج يى إلى أن التعاون بين بكين وموسكو ليس عدائيا ولا يستهدف أى طرف ثالث، وأن "الصين وروسيا تتحدثان بحزم ضد الهيمنة وضد حرب باردة جديدة".

وأفاد الوزير الصينى أن كلا البلدين يعملان بشكل استباقى على تعزيز التعاون الثنائى ويتعاملان مع المصالح الاستراتيجية المتبادلة، ويعتمدان على الثقة المتبادلة، قائلا إن "حجم التجارة بين الصين وروسيا ينتقل إلى مستوى 200 مليار دولار سنويا".

وأشار وانج يى إلى أن التعاملات بالعملات الوطنية فى التجارة المتبادلة بين الصين وروسيا آخذة فى التوسع، مسلطا الضوء على أهمية المشاريع الثنائية واسعة النطاق التى يتم تنفيذها بجهود مشتركة.