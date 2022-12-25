وسائل إعلام أوكرانية: وقوع انفجارين فى كييف

جدة - نرمين السيد - وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة "التأهب الجوى" فى جميع أنحاء البلاد، اليوم الأحد، كما دوت صافرات الإنذار فى مناطق مختلفة فى أوكرانيا، منذ قليل، لاسيما فى الجزء الذى تسيطر عليه أوكرانيا من زابوريجيا، والعاصمة كييف وعدد من المدن.

ولقى ثلاثة موظفين من مكتب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية حتفهم فى منطقة جيتومير، إثر انفجار لغم أثناء مهمة إزالة الألغام فى منطقة "خيرسون" الليلة الماضية.

وذكر مكتب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن اثنين من العمال لقيا مصرعهما فى مكان الانفجار، بينما توفى الثالث متأثرا بجروحه وهو فى طريقه إلى المستشفى.

وأشار البيان إلى أن الثلاثة كانوا ضمن فريق وحدة الطوارئ والإنقاذ الخاصة التابعة لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية فى منطقة جيتومير، حيث يساهمون فى مهمة إزالة الألغام من أراضى منطقة خيرسون المحررة من القوات الروسية.

على الجانب الآخر، أعلنت سلطات لوجانسك اليوم الأحد، مقتل مدنيين إثنين جراء قصف أوكرانى استهدف "مدينة كريمينايا"، موضحة أن القصف من الجانب الأوكرانى تم باستخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية، وأسفر أيضا عن تدمير مخزن للحبوب.