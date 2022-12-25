واشنطن تحذر من خطر قرار طالبان بحظر عمل النساء فى المنظمات الأهلية

جدة - نرمين السيد - حذر وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، من خطر قرار حكومة "طالبان" الأفغانية بمنع النساء من العمل فى المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن هذا القرار سيعرقل توزيع المساعدات الإنسانية وستكون له عواقب وخيمة على الأفغان.





وأعرب بلينكن - فى تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، عن قلقه من تداعيات القرار الذى شدد على أنه قد يكون مدمرا للشعب الأفغانى.

وكتب وزير الخارجية الأمريكى "يساورنى قلق عميق من أن حظر طالبان، مشاركة المرأة فى توزيع المساعدات الإنسانية فى أفغانستان، سيقوض المساعدة المهمة والمنقذة لحياة ملايين الأشخاص، حيث تلعب النساء دورا محوريا فى العمليات الإنسانية فى جميع أنحاء العالم، قد يكون لهذا القرار عواقب وخيمة من أجل الشعب الأفغانى".

ومن جانبها، انتقدت ويندى شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكى اليوم الأحد، قرار طالبان منع النساء من العمل فى المنظمات غير الحكومية.

وكتبت شيرمان - فى تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع "تويتر" - "قرار طالبان منع النساء من العمل خطوة مروعة أخرى للقضاء على النساء فى أفغانستان"، مشيرة إلى أنه سيكون لهذه الإجراءات تداعيات كبيرة على علاقات طالبان مع العالم.

وقد أمرت سلطات طالبان أمس السبت، المنظمات غير الحكومية بالتوقف عن العمل مع النساء لعدم إتباعهن قواعد الزى المناسب، ويأتى الإعلان بعد أربعة أيام من منع الفتيات من الدراسة فى الجامعة للأسباب نفسها.