أوكرانيا: إصابة سبعة مدنيين إثر قصف روسى فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وذكر كيريلينكو فى تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن خمسة أشخاص منهم أُصيبوا فى بلدة باخموت وواحد فى ماكسيميليانيفكا وآخر فى بريدتيشين. كما أشار إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا فى بلدتى ماريوبول وفولنوفاكا.
فى السياق ذاته، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دنيبروبتروفسك فالنتين ريزنيشنكو، إن الجيش الروسى قصف الليلة الماضية مدينة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة.
وذكر ريزنيشنكو، فى منشور له عبر موقع "تليجرام" الإلكترونى، أن الروس لا يتوقفون عن استهداف نيكوبول وفى الليلة الماضية، تعرضت المنطقة للقصف بالمدفعية الثقيلة، غير أنه لم يتم تسجيل إصابات حتى الآن من جراء القصف.
وأضاف المسؤول الأوكرانى أن ممثلى خدمة الطوارئ الحكومية يقومون بفحص المناطق المتضررة وتحديد عواقب الهجوم.
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