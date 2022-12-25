الثلوج الكثيفة تتسبب فى إلغاء رحلات جوية بـ اليابان

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن شركة الخطوط الجوية اليابانية ألغت 14 رحلة جوية من وإلى مطارى "نييجاتا" و"كوماتسو" ومطارات أخرى. مضيفة أن خطوط أول نيبون الجوية ألغت بدورها 6 رحلات جوية من وإلى مطارى "نيو شيتوس" و"شوناى".
ودعت شركات الطيران المسافرين إلى التحقق من آخر التحديثات على المواقع الإلكترونية للشركات تحسبا لإمكانية إلغاء المزيد من الرحلات.
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية فى اليابان تساقطا كثيفا للثلوج على معظم أرجاء البلاد، ومن المتوقع أن يتواصل تساقط الثلوج على بعض المناطق فى شمال وغرب البلاد.
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