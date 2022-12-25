«القاهرة الإخبارية»: دوى صافرات الإنذار فى مناطق مختلفة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، فقد سُمع دوى صافرات الإنذار فى الجزء الذى تسيطر عليه أوكرانيا من زابوريجيا، وفى كييف وعدد من المدن الأوكرانية.

ولقى ثلاثة موظفين من مكتب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية حتفهم فى منطقة جيتومير، إثر انفجار لغم أثناء مهمة إزالة الألغام فى منطقة "خيرسون" الليلة الماضية.

وذكر مكتب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن اثنين من العمال لقيا مصرعهما فى مكان الانفجار، بينما توفى الثالث متأثرا بجروحه وهو فى طريقه إلى المستشفى.

وأشار البيان إلى أن الثلاثة كانوا ضمن فريق وحدة الطوارئ والإنقاذ الخاصة التابعة لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية فى منطقة جيتومير، حيث يساهمون فى مهمة إزالة الألغام من أراضى منطقة خيرسون المحررة من القوات الروسية.