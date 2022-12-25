أشرف سنجر يجيب لـ«القاهرة الإخبارية».. هل تنشب حرب نووية بين أمريكا والصين؟

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أشرف سنجر، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" فى برنامج "هذا المساء" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن أمريكا تصارع لبناء تحالف يحاصر الصين، مشيرا إلى أن أى دولة مثل الصين أو روسيا تسعى لبناء قومية وطنية سيتم مواجهتها من قبل الولايات المتحدة لمحاصرة هذا النمو والصعود.

وأضاف أن الولايات المتحدة غير مرحبة بسياسة الرئيس الصينى شى جين بينج، وتحاول أن تقلص النمو الصينى.

أما فيما يخص العلاقات المستقبلية مع أمريكا، أكد سنجر، أن اندحار الصين أو روسيا يمثل خلل فى هيكل النظام الدولى، لذلك الولايات المتحدة يبدو وأنها ستحافظ على العلاقات مع الصين رغم الخلافات حول تايوان وبحر الصين الجنوبى، مؤكدا أنه لا يتوقع حدوث حرب نووية فى العلاقات الصينية الأمريكية.

وتابع بأنه رغم الانهيار الاقتصادى الذى تشهده حاليا الولايات المتحدة إلا أن الدرسات تشير إلى أن واشنطن مازال فى جعبتها الكثير فى إدارة الشأن العالمى، ومازال الكثير من الدول يرغبن فى الاصطفاف بجانب الولايات المتحدة.

وأوضح أن الحرب الروسية الأوكرانية كانت أكبر مثال على ذلك، مشيرا إلى أن آلية التفكير فى واشنطن استطاعت استنزاف الدب الروسى فى الحرب الأوكرانية دون نقطة دم أمريكية، لافتا إلى أن أمريكا من تدير هذه الحرب فعليا وليست أوكرانيا، مضيفا أن واشنطن استطاعت أيضا أن تحقق انتصارا اقتصاديا وأن تجعل أوروبا تعود مرة أخرى للعباءة الأمريكية.