العالم اليوم - فيديو.. انفجار "هائل" يوقع قتلى وجرحى في جوهانسبرغ

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انفجار "هائل" يوقع قتلى وجرحى في جوهانسبرغ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 10:20 صباحاً - أفادت خدمات الإطفاء في جنوب إفريقيا، يوم السبت، بمصرع 10 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين في انفجار صهريج وقود فى بوكسبورغ على بعد حوالى 40 كيلومترا شرق جوهانسبرغ.

وعلق الصهريج الذي كان ينقل الغاز المسال تحت جسر قرب مستشفى ومنازل صباح السبت.

وقال المتحدث باسم خدمات الإطفاء في هذه المنطقة وليام نتلادي: "تلقينا اتصالا قرابة الساعة 7:50 صباحا. تدخل عناصرنا لإطفاء الحريق لكن لسوء الحظ انفجر الصهريج".

وأضاف أن من بين المصابين السائق الذي نقل إلى المستشفى، مشيرا الى أن عدد القتلى ارتفع إلى عشرة بعد الإبلاغ عن تسعة في وقت سابق.

وتابع أن نصف الجرحى هم في حالة خطيرة بينما 15 آخرين في حالة مستقرة رغم اصاباتهم الخطرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن نتلادي إن ستة من رجال الإطفاء أصيبوا بجروح طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كرة نار ضخمة تندلع من الصهريج تحت الجسر، ومن المحتمل أنه أعلى من أن يمر تحته.

وكان الصهريج الذي جاء من جنوب شرق البلاد ينقل 60 ألف لتر من الغاز المسال المستخدم خصوصا في الأفران والمواقد.

ووصفت الشاهدة جين ماري بويسن ما بد أنه "ارتجاج ضخم" في الساعات الأولى من الصباح، بعد الساعة 6,30 بقليل.

وقالت وهي تقف بالقرب من فريق الطب الشرعي وهو يعاين المكان "اليوم هو بالفعل يوم حزين للغاية في ضاحيتنا الصغيرة".

وأضافت "صعدت إلى الطابق العلوي لتناول كوب الشاي الخاص بي ورأيت ألسنة اللهب الهائلة، واعتقدت أن المنزل يحترق".

وقالت إنها علمت فيما بعد بوفاة "فتاة تبلغ 16 عاما وشاب يبلغ 25 عاما اعتاد أن يأتي لكي يجز لي عشب الحديقة في نهاية كل أسبوع".