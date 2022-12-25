أوكرانيا: مصرع 3 عمال أثناء إزالة الألغام فى خيرسون

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية - فى بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن اثنين من العمال لقيا مصرعهما فى مكان الانفجار، بينما توفى الثالث متأثرا بجروحه وهو فى طريقه إلى المستشفى.

وأشار البيان إلى أن الثلاثة كانوا ضمن فريق وحدة الطوارئ والإنقاذ الخاصة التابعة لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية فى منطقة جيتومير، حيث يساهمون فى مهمة إزالة الألغام من أراضى منطقة خيرسون المحررة من القوات الروسية.

من ناحية أخرى، أعلنت سلطات لوجانسك اليوم الأحد، مقتل مدنيين إثنين جراء قصف أوكرانى استهدف "مدينة كريمينايا".

وأضافت السلطات ـ أن القصف من الجانب الأوكرانى تم باستخدام صواريخ "هيمارس" الأمريكية وأسفر أيضا عن تدمير مخزن للحبوب.

ومن جانبها، أعلنت السلطات فى دونيتسك إصابة طفلة وهدم منشأتين طبيتين وروضة أطفال وبعض المنازل السكنية إثر قصف أوكرانى على المدينة.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها أى خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.