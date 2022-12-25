مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف تفاصيل إصابته خلال تغطية اشتباكات باريس

جدة - نرمين السيد - كشف خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، عن تفاصيل تعرضه للإصابة خلال متابعته لأحداث الاحتجاجات فى العاصمة الفرنسية، باريس، موضحًا أن إدارة القناة، فور علمها بأمر إصابته، تواصلت معه وطلبت منه التوقف عن بث الأحداث، والتوجه لتلقى العلاج.





وقال خالد شقير، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، إنه أُصيب فى عينه اليمنى بأحد الأجزاء الفارغة من القنابل المسيّلة للدموع التى استخدمتها السلطات الفرنسية لتفريق جموع المحتجين، مؤكدًا أن الفحوصات والأشعة أكدت سلامته.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن الشرطة الفرنسية طلبت منه عدم التواجد فى محيط الأحداث التى شهدتها احتجاجات أمس، والابتعاد عن المواقع الخطيرة، كما طلب منه أحد الضباط تصوير مشاهد رشق القوات الموجودة بالحجارة من قِبل المحتجين، ونقل معاناة رجال الشرطة فى التعامل مع مثل هذه الأحداث.

وكان خالد شقير قد تعرض لإصابة فى وقت سابق من أمس السبت، خلال تغطية احتجاجات العاصمة الفرنسية باريس، التى اندلعت على خلفية حادث إطلاق نار على مركز ثقافى ومقهى مجاور، فى جزء مزدحم من الدائرة العاشرة فى باريس، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 3 آخرين، بينهم اثنين فى حالة خطرة.