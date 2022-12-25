الطقس السيئ يتسبب فى مصرع 17 شخصا بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات الأمريكية - أن العاصفة الثلجية تسببت فى تعليق سفر العديد من الركاب جراء إلغاء آلاف الرحلات الجوية. ومن جانبها، أوضحت مصادر مسؤولة، أن العاصفة الثلجية ستؤثر على أكثر من 200 مليون أمريكى، مشيرة إلى أن العاصفة تحمل رياح قطبية وانخفاض فى درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة تحت الصفر فى بعض المناطق.

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