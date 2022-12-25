العالم اليوم - السلفادور تشن عملية عسكرية ضد تجار المخدرات عشية عيد الميلاد

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 03:22 صباحاً - قالت حكومة السلفادور إنها بدأت ليلة عيد الميلاد بعملية عسكرية ضد تجار المخدرات في منطقة بمدينة سان سلفادور في إطار محاولة البلاد المثيرة للجدل لمحاربة العصابات الإجرامية.

وقال الرئيس نجيب بوكيلة على تويتر إن ألف جندي ونحو 130 شرطي يشاركون منذ الفجر في عملية في منطقة توتونيتشابا الفقيرة.

واعتقلت قوات الأمن 23 شخصا من المشتبه بأنهم مجرمون في تلك المنطقة الواقعة في عاصمة السلفادور والمعروفة بتجارة المخدرات والتي شهدت بالفعل تدخلا عسكريا في أكتوبر 2020.

وقالت الحكومة في بيان أصدرته في وقت لاحق يوم السبت إنها عثرت على أسلحة نارية وأكثر من عشرة آلاف دولار نقدا وكميات كبيرة من الماريجوانا.

وقال بوكيلة "سيتم استئصال جميع الإرهابيين ومهربي المخدرات وأعضاء العصابات من هذه المنطقة. ليس لدى المواطنين الشرفاء ما يخشونه ويمكنهم مواصلة حياتهم بشكل طبيعي".