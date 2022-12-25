العالم اليوم - عائلة الأسطورة بيليه تجتمع حوله في مستشفى بساو باولو

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 25 ديسمبر 2022 03:22 صباحاً - يجتمع أفراد عائلة أسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، حيث يرقد النجم العالمي البالغ من العمر 82 عاما منذ نهاية نوفمبر.

أعلن أطباء المستشفى في وقت سابق من هذا الأسبوع أن السرطان الذي يعاني منه بيليه دخل مرحلة متقدمة، مؤكدين أن النجم الفائز بكأس العالم ثلاث مرات يخضع لـ ”رعاية مكثفة” لإصابته ”بخلل في وظائف الكلى والقلب”. ولم يصدر المستشفى أي بيانات منذ ذلك الحين.

قام الأطباء بإزالة ورم في القولون الذي عانى منه إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف عالميا باسم بيليه، في سبتمبر 2021. ولم تعلن عائلته ولا المستشفى ما إذا كان الورم قد انتشر إلى أعضاء أخرى.

ولم يشر بيان المستشفى إلى عدوى الجهاز التنفسي التي أصيب بها بيليه مؤخرا، والتي تفاقمت بسبب كوفيد-19.

كانت صحيفة “فولها دي ساو باولو” ذكرت نهاية الأسبوع الماضي أن العلاج الكيميائي لبيليه بات غير مجدي، وأن الأطباء قرروا وضعه في الرعاية التلطيفية، لكن عائلة بيليه نفت هذا التقرير.

قاد بيليه البرازيل للفوز بكأس العالم 1958 و1962 و1970 ولا يزال أحد أفضل هدافي الفريق على الإطلاق برصيد 77 هدفا.

وقد تمكن نيمار من معادلة الرقم القياسي لبيليه خلال نسخة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.