«القاهرة الإخبارية».. توقعات بتفاقم أزمة الإضرابات بإنجلترا رغم تدخل الجيش

جدة - نرمين السيد - تلقى موجة الإضرابات التى تشهدها بريطانيا مع احتفالات أعياد الكريسماس، بظلالها على أداء الخدمات الرئيسية فى بريطانيا، وذلك على الرغم من الاستعانة بالجيش لتسيير الأمور خلال الساعات القليلة الماضية.





وقال كامل حواش، المحلل السياسى، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن الإضرابات تؤثر بشكل رئيسى على حركة السفر، وهو ما يمنع بعض الأشخاص من الالتقاء بذويهم خلال أعياد الكريسماس، كما أنها تعيق قدوم المسافرين إلى داخل بريطانيا، الأمر الذى استدعى الاستعانة بالجيش لحل مشكلة غياب موظفى الجوازات بسبب الإضرابات.

وأوضح أن استمرار الإضرابات خلال الأيام المقبلة، قد يؤدى لتفاقم الأمور على مستوى حركة الانتقال، مشيرًا إلى أن هناك أجندة كاملة من الإضرابات تنتظر بريطانيا الشهر المقبل، تشمل بعض العاملين فى قطاعات الطوارئ والإسعاف والتمريض.

وأشار "حواش" إلى أن الجيش سيتدخل أيضًا لحل مشكلة إضراب العاملين فى قطاع الإسعاف، وذلك عن طريق قيادة السيارات فحسب، مؤكدًا أن المُضربين تعهدوا بتقديم الخدمات للحالات المرضية الطارئة.

ويسعى ريشى سوناك، رئيس الوزراء البريطانى، لحث النقابات الصحية على التراجع عن إضرابها الذى تسعى من خلاله للاحتجاج على ظروف عملهم وتدنى مستويات الأجور، كما يسعى فى مسار موازٍ لسن قانون يمنع هذه الممارسات فى الخدمات الأساسية بالبلاد.