روسيا تكشف خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة

روسيا تكشف خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعةأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل نحو 190 عسكريا أوكرانيا ومرتزقة، في يوم واحد، في مناطق متفرقة، وإسقاط مروحيتين عسكريتين و تدمير 15 طائرة دون طيار خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع ، في بيان، اليوم السبت، إنه "في منطقة خاركوف، تم القضاء على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين بيك آب".

وأضافت أن "القوات الأوكرانية في منطقة بلدة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، فقدت أكثر من 40 عسكريا أوكرانيا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات أخرى".

واكدت أنه "في منطقة بلدة رازدولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بلغت خسائر العدو في يوم واحد نحو 60 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة".

واشارت الدفاع الروسيةالى أنه "في منطقة فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وست مركبات أخرى".

وتابعت الدفاع الروسية: "تم إسقاط طائرة من طراز "سو-27" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية كاميشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

واوضحت أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-24" و"مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت أنه "تم تدمير 15 طائرة دون طيار، في مناطق إيغوروفكا ويلينوفكا وكيريلوفكا وفولودينو وأرتيموفسك وأولجينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكولومييتشيكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونوفايا زبيرييفكا في مقاطعة خيرسون".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".