«القاهرة الإخبارية».. اللون الأبيض يغطى شوارع كندا بسبب العواصف الثلجية

جدة - نرمين السيد - استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورًا لبداية تكون الثلوج فى كندا، مع قدوم فصل الشتاء بسبب العواصف الثلجية، وسط تحذيرات من شتاء مقبل أكثر قسوة ودرجات حرارة تحت الصفر.





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